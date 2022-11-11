Написать военно-патриотический диктант приглашают псковичей

10:16, 11 ноября 2022, ПАИ

15 ноября в 10:00, во Всероссийский день призывника, псковичей приглашают принять участие в просветительской акции «Военно-патриотический диктант», сообщили Псковскому агентству информации в пресс-службе администрации Пскова.

Диктант включает в себя задания по истории России, о вооружении, сражениях, победах и полководцах, героях и отличившихся бойцах, а также военных событиях, отраженных в искусстве, литературе, документах, и многое другое. Всего необходимо ответить на 40 вопросов, на выполнение которых дается 60 минут.

Диктант пройдет в режиме видео-конференц-связи. Чтобы принять участие, необходимо зарегистрироваться. На указанную электронную почту будет выслан пароль и логин для входа в личный кабинет на сайте. Вопросы станут доступны в момент начала диктанта.