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Происшествия

20 тысяч рублей украла у покупателя продавец одного из магазинов в Пскове

20 тысяч рублей украла у покупателя продавец одного из магазинов в Пскове. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в городской прокуратуре.

В августе продавщица одного из магазинов в Пскове заметила кошелек, забытый покупателем. Женщина решила вернуть его владельцу и отнесла  в подсобку, сообщив другим сотрудникам о находке.

Через некоторое время обвиняемая зашла в подсобку, где увидела потерянный кошелек. Продавец, не справившись с соблазном, украла его содержимое. Вычислить злоумышленницу удалось с помощью администратора магазина, который в онлайн-банке написал владельцу кошелька сообщение о находке. Прибыв в магазин, потерпевший сообщил, что в кошельке было 20 тысяч рублей, а сейчас их нет. 

Уголовное дело направлено в суд для рассмотрения по существу. Воровке грозит наказание в виде лишения свободы на срок до 2 лет.

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