Начало работы Псковской гордумы нового созыва обсуждают в медиацентре ПАИ

12:01, 11 ноября 2022, ПАИ

11 ноября в 12:00 в медиацентре ПАИ состоится пресс-конференция с депутатами Псковской городской Думы нового созыва.

Какие наказы получили депутаты от избирателей, какие задачи и проекты реализуются в округах в Пскове, как народные избранники работают с негативом и критикой. Об этом и многом другом разговор пойдёт с депутатом по округу №8 Натальей Юрченко и депутатом по округу №6 Евгением Васильевым.