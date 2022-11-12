Михаил Ведерников прокомментировал ситуацию на Херсонском направлении
Ситуацию на Херсонском направлении прокомментировал губернатор Псковской области Михаил Ведерников в ходе своего видеообращения «Своих не бросаем».
«Нас она касается напрямую, потому что мы тесно работаем с Бериславским районом», - подчеркнул он и напомнил о том, что 76 псковская дивизия несколько месяцев героически держала оборону в Херсонской области
«Всё это время мы были на прямой связи с комдивом, обсуждали детали обстановки и необходимую помощь. Одновременно делали всё, чтобы помочь Бериславскому району выстроить нормальную работу всех социальных сфер», - сказал он.
По словам губернатора, оба этих направления поддерживали гуманитарными грузами. Всего с сентября и для наших военных, и для гражданского населения Херсонской области отправили порядка 80 тонн помощи.
«Многое сделали для защиты жизни и здоровья жителей Бериславского района наши врачи и спасатели, которые регулярно отправлялись туда на работу», - подчеркнул глава региона.