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Политика

Михаил Ведерников прокомментировал ситуацию на Херсонском направлении

Ситуацию на Херсонском направлении прокомментировал губернатор Псковской области Михаил Ведерников в ходе своего видеообращения «Своих не бросаем».

«Нас она касается напрямую, потому что мы тесно работаем с Бериславским районом», - подчеркнул он и напомнил о том, что 76 псковская дивизия несколько месяцев героически держала оборону в Херсонской области

«Всё это время мы были на прямой связи с комдивом, обсуждали детали обстановки и необходимую помощь. Одновременно делали всё, чтобы помочь Бериславскому району выстроить нормальную работу всех социальных сфер», - сказал он.

По словам губернатора, оба этих направления поддерживали гуманитарными грузами. Всего с сентября и для наших военных, и для гражданского населения Херсонской области отправили порядка 80 тонн помощи.

«Многое сделали для защиты жизни и здоровья жителей Бериславского района наши врачи и спасатели, которые регулярно отправлялись туда на работу», - подчеркнул глава региона.

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