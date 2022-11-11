Университет третьего возраста провёл занятие в картинной галерее Пскова

17:56, 11 ноября 2022, ПАИ

Очередное занятие для участников социального проекта «Университет третьего возраста» прошло в Псковском музее-заповеднике. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе музея.

«Уже шестнадцать лет проект существует в Псковской области, и все это время его участники активно сотрудничают с Псковским музеем-заповедником. Музейные встречи для Университета третьего возраста уже давно стали традиционными. Сегодняшнее занятие состоялось в картинной галерее и было посвящено пейзажу», - подчеркнули в пресс-службе.

Встречи проходят в рамках программы «Образование длиною в жизнь», специально разработанной музейщиками для студентов Университета третьего возраста. Программа включает цикл различных образовательных занятий, экскурсий и других мероприятий на базе объектов Псковского музея-заповедника.

«Очень надеемся, что это не будет экскурсиями в привычном смысле слова, когда говорит один экскурсовод. У наших гостей богатый жизненный опыт и разносторонние интересы, поэтому надеемся, они будут задавать вопросы, участвовать в обсуждениях и что-то рассказывать о себе», – отметила главный специалист центра музейной педагогики Зинаида Колесникова.

Сотрудники музея рассказали, что программа «Образование длиною в жизнь» является крайне востребованной в Псковском музее-заповеднике. В этом «учебном» году на нее записались более 60 человек.