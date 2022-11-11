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Политика

Новые полномочия могут получить псковские муниципалитеты вместе с дополнительными средствами

Новая строка расходов может появиться в местных бюджетах вместе с новыми полномочиями. Законопроект внёс в Собрание депутатов губернатор Михаил Ведерников. В случае принятия документа районы получат дополнительные средства на увековечение памяти бойцов, погибших в годы Великой Отечественной войны. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе Псковского областного Собрания депутатов.

Речь идёт о формировании поимённых списков погибших, останки которых погребены в воинских захоронениях на территории муниципального образования, а также о захоронении либо перезахоронении останков.

Фото пресс-службы областного Собрания

Председатель комитета по законодательству и местному самоуправлению Алексей Севастьянов поддержал инициативу. «Организация захоронений поднятых поисковыми отрядами останков и раньше лежала на плечах местного самоуправления. В случае принятия законопроекта в нашем бюджете появится новая субвенция, и правительство области будет ежегодно выделять целевые средства по этой статье. На мой взгляд, понимая, что деньги заложены в бюджете, муниципалитеты смогут более планомерно вести эту работу. Правильно говорят, что война заканчивается только тогда, когда захоронен последний солдат», - прокомментировал законопроект Алексей Севастьянов.

Заместитель председателя комитета по МСУ Олег Савельев, активно вовлечённый в поисковую работу, также высказал мнение о целесообразности нового подхода: «На территории Куньинского района работают два поисковых отряда, взаимодействуя с которыми, я вижу и знаю некоторые проблемы, одна из них – финансирование. Понятно, что средства на захоронение поднятых останков выделяются и районные администрации в этом участвуют. Но будет намного правильнее, если деньги на эти цели будут выделяться не из скудных местных бюджетов, а регионом».

Ежегодно в Псковской области поисковики поднимают до 700 погибших бойцов, но, как отметил Олег Савельев, многие воины, отдавшие жизнь за Родину, так до сих пор и не найдены. Для примера депутат привёл цифры по погибшим в годы войны жителям Куньинского района – из 7 тысяч человек до сих пор неизвестна судьба 2,5 тысяч.

«Благодаря работе местных поисковых отрядов каждый год на братских кладбищах появляются новые захоронения, становятся известны новые имена героев. Это очень важно – мы знаем о войне из рассказов своих отцов и дедов. Молодое поколение тоже должно знать правду о войне».

Срок вступления в силу нормы о передаче полномочий предлагается установить с 1 января 2023 года – с начала нового финансового периода. По расчётам, общий размер субвенции будет составлять 2 млн 324 тысячи рублей.

Изменения в закон «Об отдельных вопросах увековечения памяти погибших при защите Отечества на территории Псковской области» рассмотрит комитет по законодательству и местному самоуправлению, а также комитет по бюджету, финансам и налоговой политике.

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