Реализацию программ газоснабжения обсудили в Псковской области

17:45, 11 ноября 2022, ПАИ

Заместитель губернатора Псковской области Василий Осипов провел рабочую встречу с членом Совета Федерации РФ от исполнительного органа Псковской области Еленой Бибиковой по вопросу газификации региона сегодня, 11 ноября. В обсуждении также приняла участие председатель регионального комитета по тарифам и энергетике Елена Пилипенко. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе правительства региона.

Основная тема разговора — реализация программы социальной догазификации на территории Псковской области. Василий Осипов проинформировал сенатора о ходе ее исполнения, мерах материальной поддержки граждан, а также озвучил дополнительные решения, принятие которых на федеральном уровне позволило бы ускорить процесс подключения к природному газу домовладений целого ряда категорий граждан.

На совещании речь зашла и о газификации многоквартирных домов в населенных пунктах Псковской области.

По итогам обсуждения вице-губернатор озвучил сенатору ряд предложений по совершенствованию алгоритмов реализации программ газоснабжения населения. Елена Бибикова заверила, что все они будут проработаны на федеральном уровне.