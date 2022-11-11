Псковичку осудили за взятые на покойного мужа кредиты

18:45, 11 ноября 2022, ПАИ

Государственное обвинение по уголовному делу в отношении местной жительницы, которая получила несколько кредитов на имя покойного супруга, поддержала прокуратура Пскова. Общая сумма кредитов составила 723 111 рублей. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе прокуратуры города.

Приговором Псковского городского суда девушку признали виновной в совершении двух преступлений: хищении чужого имущества путём обмана и мошенничестве в крупном размере.

В ходе судебного разбирательства установили, что супруг подсудимой скончался в октябре 2021 года. Решив воспользоваться его кредитной историей, женщина с помощью Интеррнета и СМС-сообщений, оформила несколько кредитных договоров в банковской организации в размере 683 111 рублей.

В другом банке женщина оформила ещё один кредит на сумму 40 тысяч рублей.

Суд назначил виновной наказание в виде лишения свободы на срок 1 год 7 месяцев лишения свободы условно, с испытательным сроком 1 год 6 месяцев.