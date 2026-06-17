Трёхмесячный ребёнок пострадал в результате ДТП в Пскове
В Пскове на улице Леона Поземского у дома 91 произошло столкновение автомобилей Skoda и Citroën. В результате дорожно-транспортного происшествия пострадали 27-летняя женщина и ребенок трёх месяцев. Пострадавшие госпитализированы, сообщает канал «Псковская сводка. ПАИ».
На месте работают спасатели, бригада медицины катастроф и сотрудники Госавтоинспекции. Обстоятельства происшествия выясняются.
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