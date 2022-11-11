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Общество

ПсковГУ приглашает школы региона к участию в физических практикумах для обучающихся

К сотрудничеству в рамках программы физических практикумов для школьников приглашает школы Псковской области Псковский государственный университет. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе вуза со ссылкой на презентацию регионального центра олимпиадного движения, которая состоялась в «Точке кипения».

Фото: пресс-служба Псковского государственного университета

По словам преподавателей университета, учителя школ ощущают острую нехватку практикумов и экспериментальных работ по физике. В этом сказывается недостаток оборудования и нехватка часов. Учительское сообщество обратилось к ПсковГУ с предложением организовать практикум по физике для учащихся 10–11-х классов области.

На данный момент идёт формирование программы. В её рамках прорабатывают вопрос привлечения к проекту студентов старших курсов и магистрантов, которые в процессе лабораторных занятий со школьниками смогли бы повысить свою педагогическую квалификацию.

«Физпрактикумы прививают самостоятельность мышления. Будем возрождать эту традицию. В современной программе занятия по физике сворачиваются к выполнению фронтальных работ, физических практикумов в области практически не осталось. Многие приборы ребята видят только на фотографиях. Это большая проблема», — подчеркнули авторы программы. 

К программе ещё на этапе формирования уже присоединился гуманитарный лицей. Отмечается, что такая возможность есть у всех школ региона.

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