Ирина Кендрали стала первой соискательницей «Народного признания — 2022»

21:04, 11 ноября 2022, ПАИ

Создательница Псковского частного музей винтажной куклы и Реставрационной мастерской кукол Ирина Кендрали стала первой соискательницей общественной премии Псковской области «Народное признание — 2022». Она будет бороться за награду в номинации «Талант».

В своей заявке Ирина Кендрали отметила, что музей работает уже восемь лет и за этот период ей удалось создать коллекцию кукол из более чем трёх тысяч экспонатов практически со всех фабрик бывшего Советского Союза. В музей приходят не только псковичи, но и гости из других городов страны, в том числе Санкт-Петербурга, Москвы, Новгорода, Смоленска, Мурманска. Также приезжают на экскурсии из других стран - Финляндии и Эстонии. Часто в музее бывают ученики псковских школ и воспитанники детских садов.

В Реставрационной мастерской кукол Ирина Кендрали дала вторую жизнь уже нескольким сотням игрушек, которые присылают ей со всей страны. Реставрирует она и советских Дедов Морозов.

Премия «Народное признание — 2022» проводится уже в 13-й раз. За это время соискателями награды были почти две тысячи жителей Псковской области, организаций, предприятий, творческих коллективов. Обладателями статуэтки премии стали около 200 финалистов проекта.

В этом году премия будет присуждена в 12-ти номинациях: «Открытие», «Сервис», «Призвание», «Талант», «Бизнесмен года», «Рекорд», «Поступок», «Защита», «Событие», «Экомышление», «Наша марка», «Открытие». Подробнее о номинациях можно почитать здесь.

Соискателем награды может стать любой человек, организация, предприятие, творческий коллектив, чья деятельность связана с Псковской областью. Чтобы подать заявку, необходимо заполнить специальную электронную форму на специальной странице «Народного признания».

Заявки принимаются до 23 декабря. С 26 декабря стартует первый тур голосования на сайте ПАИ, в котором примут участие все номинанты. 24 января будет открыт второй тур, в который выйдут тройки финалистов в каждой из номинаций. Параллельно с этим свои баллы расставят члены жюри, каждый из которых принесёт финалисту 3% от общего числа голосов, поданных в номинации во время второго тура. Победителей определят путём сложения голосов читателей ПАИ и экспертов.