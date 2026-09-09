Детские площадки в трёх деревнях Псковского района обновят до 30 ноября

17:13, 09 сентября 2026, ПАИ

Детские площадки появится трёх деревнях Псковского района (Родине, Борисовичах и Уграде) до 30 ноября 2026 года. Соответствующая информация размещена на сайте госзакупок.

В деревне Родина площадку установят на улице Юбилейной, напротив дома № 2. Здесь появятся четыре объекта: качалка-балансир, двойные качели со спинкой, детский игровой и детский спортивный комплекс. В Борисовичах на улице Михайловской во дворе дома № 1 установят теннисный стол, песочницу, качели и детский игровой комплекс. В деревне Уграда за домом № 1 появятся качели с подвесом, два детских спортивных комплекса и качалка-балансир.

Перед монтажом нового оборудования подрядчик демонтирует и самостоятельно утилизирует старые конструкции: игровые городки, качели, спортивные комплексы, столы для настольного тенниса, песочницы, баскетбольную стойку и другие элементы.

Гарантийный срок на устранение дефектов составляет два года с даты подписания заказчиком документа о приёмке. В течение этого периода подрядчик обязан за свой счёт заменять или ремонтировать оборудование, а также демонтировать и транспортировать его при необходимости. Начальная (максимальня) цена контракта – 2,5 млн рублей.