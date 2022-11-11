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Культура

Псковская делегация приняла участие во встрече «Словом единым…» в Полоцке

Литературно-патриотическая встреча «Словом единым…» прошла на базе Полоцкого государственного университета им. Евфросинии Полоцкой 10 ноября. Во встрече принимали участие студенты вуза Республики Беларусь вместе с творческой делегацией Псковского регионального отделения Союза писателей России. Об этом сообщил прозаик, поэт, краевед и член Союза писателей России Геннадий Синицкий в соцсети «ВКонтакте».

Фото: Геннадий Синицкий

Инициаторами встречи явились писатели Союзного государства – представители союзов писателей России и Беларуси.

Перед началом мероприятия состоялось знакомство представителей псковской писательской организации с историей учебного заведения, которую любезно сообщил ректор университета Юрий Романовский.

Фото: Геннадий Синицкий

После состоялась официальная часть встречи, которая проходила в концертном зале Полоцкого коллегиума. На мероприятии присутствовало чуть менее 200 человек.

Представители российской стороны знакомили студентов со своим творчеством, читали стихи, рассказы и даже сказки, делились яркими историями из своей жизни, а также впечатлениями от пребывания на Полоцкой земле.

Фото: Геннадий Синицкий

Выбор проведения встречи именно в этом городе был обусловлен ещё и тем, что Великие Луки (оттуда был основной костяк делегации псковских писателей) и Полоцк – города-побратимы. Копию договора об установлении побратимских отношений от 14.12.2007 передал ректору университета руководитель псковской делегации Юрий Ишков.

Он также зачитал приветственное слово в адрес университета от председателя Псковского регионального отделения Союза писателей России Игоря Смолькина и выразил благодарность главе города Великие Луки Николаю Козловскому и руководству Полоцкого государственного университета им. Евфросинии Полоцкой за оказанное содействие в решении организационных вопросов, связанных со встречей.

Фото: Геннадий Синицкий

Основная часть мероприятия завершилась преподнесением авторских сборников писателей из российской делегации с дарственными надписями как учебному заведению, так и студентам университета.

Геннадий Синицкий отмечает, что делегация писателей России была расширена за счёт работников науки и искусства Российской Федерации — академика ПАНИ, художника-графика Александра Андреева и академика Русского географического общества Александра Желамского (в прошлом доцента вышеназванного университета), которые рассказали истории из своей жизни и подарили университету гравюры с изображениями Марка Шагала, Яна Борщевского, Заира Азгура, Юделя Пэна.

Фото: Геннадий Синицкий

После общения со студентами вниманию псковской делегации была представлена обзорная экскурсия. Специалисты туристического центра университета провели российских писателей по Полоцкому иезуитскому коллегиуму.

Участники смогли «пообщаться» с механической «головой Сократа». Инженеры и компьютерщики Полоцкого государственного университета воспроизвели на современном технологическом уровне работу иезуита Габриэля Грубера, создавшего подобную «говорящую голову» в конце XVIII века. «Тонкое чувство юмора искусственного интеллекта было оценено по достоинству!» — подчёркивает Геннадий Синицкий.

Делегация прошла по Екатерининской лестнице, созданной в последней четверти XVIII века. Побывали российские писатели и в сокровищнице Полоцкого государственного университета — в библиотеке, в которой, помимо древних фолиантов, хранятся десятки тысяч учебников и книг всех времён и народов.

Закончилось мероприятие во внутреннем дворике университета, где российские писатели смогли вручную запустить университетские музыкальные часы с академическим шествием на здании вуза и осмотреть отреставрированный колодец XVIII века, куда по традиции были брошены монетки — на счастье.

После этого уже в неформальной обстановке писатели Союзного государства наметили дальнейшие планы развития сотрудничества, ответной встречи на территории Российской Федерации и возможного издания совместного коллективного сборника стихов и прозы.

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