Псковская делегация приняла участие во встрече «Словом единым…» в Полоцке

22:40, 11 ноября 2022, ПАИ

Литературно-патриотическая встреча «Словом единым…» прошла на базе Полоцкого государственного университета им. Евфросинии Полоцкой 10 ноября. Во встрече принимали участие студенты вуза Республики Беларусь вместе с творческой делегацией Псковского регионального отделения Союза писателей России. Об этом сообщил прозаик, поэт, краевед и член Союза писателей России Геннадий Синицкий в соцсети «ВКонтакте».

Инициаторами встречи явились писатели Союзного государства – представители союзов писателей России и Беларуси.

Перед началом мероприятия состоялось знакомство представителей псковской писательской организации с историей учебного заведения, которую любезно сообщил ректор университета Юрий Романовский.

После состоялась официальная часть встречи, которая проходила в концертном зале Полоцкого коллегиума. На мероприятии присутствовало чуть менее 200 человек.

Представители российской стороны знакомили студентов со своим творчеством, читали стихи, рассказы и даже сказки, делились яркими историями из своей жизни, а также впечатлениями от пребывания на Полоцкой земле.

Выбор проведения встречи именно в этом городе был обусловлен ещё и тем, что Великие Луки (оттуда был основной костяк делегации псковских писателей) и Полоцк – города-побратимы. Копию договора об установлении побратимских отношений от 14.12.2007 передал ректору университета руководитель псковской делегации Юрий Ишков.

Он также зачитал приветственное слово в адрес университета от председателя Псковского регионального отделения Союза писателей России Игоря Смолькина и выразил благодарность главе города Великие Луки Николаю Козловскому и руководству Полоцкого государственного университета им. Евфросинии Полоцкой за оказанное содействие в решении организационных вопросов, связанных со встречей.

Основная часть мероприятия завершилась преподнесением авторских сборников писателей из российской делегации с дарственными надписями как учебному заведению, так и студентам университета.

Геннадий Синицкий отмечает, что делегация писателей России была расширена за счёт работников науки и искусства Российской Федерации — академика ПАНИ, художника-графика Александра Андреева и академика Русского географического общества Александра Желамского (в прошлом доцента вышеназванного университета), которые рассказали истории из своей жизни и подарили университету гравюры с изображениями Марка Шагала, Яна Борщевского, Заира Азгура, Юделя Пэна.

После общения со студентами вниманию псковской делегации была представлена обзорная экскурсия. Специалисты туристического центра университета провели российских писателей по Полоцкому иезуитскому коллегиуму.

Участники смогли «пообщаться» с механической «головой Сократа». Инженеры и компьютерщики Полоцкого государственного университета воспроизвели на современном технологическом уровне работу иезуита Габриэля Грубера, создавшего подобную «говорящую голову» в конце XVIII века. «Тонкое чувство юмора искусственного интеллекта было оценено по достоинству!» — подчёркивает Геннадий Синицкий.

Делегация прошла по Екатерининской лестнице, созданной в последней четверти XVIII века. Побывали российские писатели и в сокровищнице Полоцкого государственного университета — в библиотеке, в которой, помимо древних фолиантов, хранятся десятки тысяч учебников и книг всех времён и народов.

Закончилось мероприятие во внутреннем дворике университета, где российские писатели смогли вручную запустить университетские музыкальные часы с академическим шествием на здании вуза и осмотреть отреставрированный колодец XVIII века, куда по традиции были брошены монетки — на счастье.

После этого уже в неформальной обстановке писатели Союзного государства наметили дальнейшие планы развития сотрудничества, ответной встречи на территории Российской Федерации и возможного издания совместного коллективного сборника стихов и прозы.