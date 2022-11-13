Новое оборудование для досмотра установят в псковском аэропорту

00:58, 13 ноября 2022, ПАИ

Инвестор продолжает приобретать технику в псковский аэропорт имени княгини Ольги. В скором времени в регион поступят интроскопы – оборудование для бесконтактного досмотра багажа – и тягач. Об этом сообщил губернатор Псковской области Михаил Ведерников в новом видео из цикла «Еженедельное».

«Запланирована реконструкция аэропортовой площади. До конца года будет подготовлена проектно-сметная документация, которая, к слову, будет учитывать будущее расположение нового терминала», - отметил он.

Михаил Ведерников подчеркнул, что особое внимание уделяют вопросам безопасности аэропорта. «В гражданской части комплекса приведём в порядок периметральное ограждение и установим дополнительные камеры наблюдения. Проведём комплексные учения по безопасности», - рассказл он.

«Планы по развитию аэропорта большие, уже в следующем году рассчитываем выйти на 150 тысяч человек пассажиропотока. Поэтому вопросами безопасности пренебрегать нельзя», - добавил глава региона.

По его словам, как только аэропорт обслужит за год 200 тысяч пассажиров – начнётся строительство нового терминала. Также в новом году могут появиться новые маршруты.