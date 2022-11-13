«Сфера становится цивилизованной»: псковский губернатор высказался о недропользовании региона

09:34, 13 ноября 2022, ПАИ

О недавно прошедшем совещании по вопросам регулирования сферы недропользования рассказал губернатор Псковской области в новом видео из цикла «Еженедельное».

«В целом этим направлением мы вплотную занялись после многочисленных жалоб жителей на формат работы недропользователей в Псковской области. Например, летом нашумела ситуация в Островском районе, где открыли карьер по разработке щебня, но не продумали логистику. В результате поток грузового транспорта пошёл по улицам деревень – в том числе, по недавно отремонтированной дороге. Разумеется, местных жителей такой расклад не устраивал», - сказал он.

В тот момент удалось договориться, что будет подготовлена объездная дорога, а деревню грузовики будут обходить. «Инвестор своё слово сдержал. Дорога построена, на эти цели он направил 9 млн рублей», - отметил глава региона.

По его словам, такой формат взаимодействия должен быть не исключением, а правилом. «Поэтому всё лето готовили нормативную базу для реформирования сферы. Сейчас эта работа завершена», - добавил он.

Теперь все решения об аренде участков принимаются публично и прозрачно, в рамках межведомственной комиссии. Её возглавил лично губернатор, а первое заседание провели на этой неделе.

Он также сообщил, что потенциальные арендаторы для участия в конкурсах теперь должны в безусловном порядке брать на себя социальные и экономические обязательства перед населением. Также предприниматели должны будут проводить рекультивацию месторождений, обеспечивать перевозку тентовым транспортом, держать в порядке подъезды к карьерам.

«Сфера становится цивилизованной». Это наши недра, и они должны работать в интересах жителей нашего региона», - заключил Михаил Ведерников.