Псковский музей проводит цикл мероприятий для юных ценителей прекрасного

10:48, 13 ноября 2022, ПАИ

О необычном проекте Псковского музея-заповедника рассказал губернатор Псковской области Михаил Ведерников в новом видео из цикла «Еженедельное».

«С октября его команда проводит цикл мероприятий под общим названием «Путешествие по картинной галерее для самых маленьких». Юные ценители прекрасного могут познакомиться с шедеврами нашей галереи в игровом формате, закрепляя знания творческими заданиями. Ребята общаются, смотрят, придумывают, рисуют, а помогает им в этом плюшевый ворон Марк», — поделился губернатор.

Глава региона отметил, что проект «замечательный, лёгкий и современный» и его авторам хочется сказать искренние слова благодарности.

«Очередное мероприятие цикла состоится в это воскресенье. Контакты для записи есть в группе Псковского музея-заповедника. Берегите себя и цените прекрасное!» — заключил Михаил Ведерников.