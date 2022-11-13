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Общество

Псковский музей проводит цикл мероприятий для юных ценителей прекрасного

О необычном проекте Псковского музея-заповедника рассказал губернатор Псковской области Михаил Ведерников в новом видео из цикла «Еженедельное».

Скриншот из видео «Еженедельное»

«С октября его команда проводит цикл мероприятий под общим названием «Путешествие по картинной галерее для самых маленьких». Юные ценители прекрасного могут познакомиться с шедеврами нашей галереи в игровом формате, закрепляя знания творческими заданиями. Ребята общаются, смотрят, придумывают, рисуют, а помогает им в этом плюшевый ворон Марк», — поделился губернатор.

Глава региона отметил, что проект «замечательный, лёгкий и современный» и его авторам хочется сказать искренние слова благодарности.

«Очередное мероприятие цикла состоится в это воскресенье. Контакты для записи есть в группе Псковского музея-заповедника. Берегите себя и цените прекрасное!» — заключил Михаил Ведерников.

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