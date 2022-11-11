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Происшествия

19-летний пскович попался на краже алкоголя

Подозреваемого в хищении из магазина псковича задержали росгвардейцы. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе управления Росгвардии по Псковской области.

11 ноября группе задержания поступило сообщение, что в магазине на улице Кузбасской Дивизии сработала кнопка тревожной сигнализации. Прибыв на место происшествия, сотрудники Росгвардии задержали 19-летнего псковича, который похитил из торгового зала спиртные напитки.

По факту кражи проводят проверку.

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