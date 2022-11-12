Профсоюзные активисты вошли в состав молодёжного совета при Псковской гордуме

10:44, 12 ноября 2022, ПАИ

В состав совета по молодёжной политике при Псковской городской Думе вошли пять студентов ПсковГУ, членов Псковского облсовпрофа. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе облсовпрофа.

Фёдор Артюшков и Татьяна Калинкина являются представителями профсоюзного комитета, Алёна Козлова - председателем профкома студентов ПсковГУ.

Как отметили в пресс-службе профобъединения, совет по молодёжной политике при Псковской городской Думе является консультативно-совещательным органом и создается для подготовки предложений и заключений председателю Думы по проблемным и перспективным вопросам в области молодёжной политики.