Профсоюзные активисты вошли в состав молодёжного совета при Псковской гордуме
В состав совета по молодёжной политике при Псковской городской Думе вошли пять студентов ПсковГУ, членов Псковского облсовпрофа. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе облсовпрофа.
Фёдор Артюшков и Татьяна Калинкина являются представителями профсоюзного комитета, Алёна Козлова - председателем профкома студентов ПсковГУ.
Как отметили в пресс-службе профобъединения, совет по молодёжной политике при Псковской городской Думе является консультативно-совещательным органом и создается для подготовки предложений и заключений председателю Думы по проблемным и перспективным вопросам в области молодёжной политики.
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