Митрополит Тихон сравнил президента РФ с Петром Первым

19:44, 12 ноября 2022, ПАИ

Глава Патриаршего совета по культуре митрополит Псковский и Порховский Тихон (Шевкунов) высказал мнение, что президент РФ Владимир Путин не похож ни на кого из его предшественников в отечественной истории, у него свой стиль управления, но если его с кем-то сравнивать, то с Петром Первым.

И специальную военную операцию Путин начал только потому, что были «жизненные показания» к этому, полагает митрополит Тихон.

«Ни на кого не похож, ни на кого. Но отчасти по судьбе, отчасти по решительности, отчасти по поражениям и победам, отчасти по той ситуации, в которой он получил Россию, скорее всего, все-таки на Петра Первого. Вот по судьбам, понимаете? Но повторюсь, я бы не стал проводить такие простые аналогии», — сказал митрополит Тихон в субботу в эфире телеканала «Россия-24», отвечая на вопрос о том, на кого из своих исторических предшественников Владимир Путин больше всего похож по стилю управления государством.

Ведущая также спросила митрополита Тихона о его отношении к специальной военной операции на Украине и в Донбассе, о которой в феврале этого года объявил президент РФ. «Я немного знаю Владимира Владимировича Путина (так получилось, и для меня это большая честь) — и я могу сказать, что, знаете, как у врачей есть жизненные показания к операции, если бы не было жизненных показаний для России к этой операции, он бы её не начал. Для меня это глубочайшее убеждение», — сказал иерарх РПЦ.