В ближайшие месяцы в зону СВО поступит самое современное вооружение РФ

20:02, 12 ноября 2022, ПАИ

В ближайшие месяцы в зону специальной военной операции на Украине начнёт поступать самое современное российское вооружение, которое обеспечит победу, сообщил в интервью РИА Новости экс-гендиректор Роскосмоса Дмитрий Рогозин.

По его словам, союзным силам иногда крайне не хватает некоторых самых современных образцов, их надо внедрять.

«Надо здесь на поле боя применять самые современные технологии так же, как это делает наш противник. Я знаю, что мы долго запрягаем — быстро поедем, поэтому ожидаем, что в течение ближайших месяцев всё-таки оборонно-промышленный комплекс России поставит и в Вооружённые силы Российской Федерации, и, соответственно, в народное ополчение ЛНР и ДНР те системы оружия, которые позволят одержать победу», — сказал Рогозин.

Экс-глава Роскосмоса добавил, что нужно этот некий период раскачки просто выдержать. «Я думаю, мы выдержим», — добавил он.

Ранее Рогозин сообщил РИА Новости, что возглавляет в зоне спецоперации группу военных советников «Царские волки», оказывающих военно-техническую помощь подразделениям ЛНР и ДНР.