Херсон остаётся административным центром области

21:57, 12 ноября 2022, ПАИ

Херсон остаётся административным центром Херсонской области, решение о его переносе в город Геническ не принималось, сообщили в военно-гражданской администрации этого российского региона.

«Никаких официальных решений о переносе столицы Херсонской области не принималось. Геническ стал городом, где временно находится ряд ведомств и структур органов власти региона», — сообщил представитель областной администрации.

Ранее бывший работник администрации Херсонской области Александр Фомин сообщил, что административным центром региона временно станет город Геническ. На момент заявления Фомин не являлся сотрудником администрации региона и не имел полномочий для таких заявлений, сообщили в ВГА.