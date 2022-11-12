СБУ заявила о проверке из-за «прославляющих Россию» песен в Киево-Печерской Лавре

18:57, 13 ноября 2022, ПАИ

Служба безопасности Украины заявила, что изучает информацию о якобы пении «прославляющих Россию» песен в Киево-Печерской Лавре.

Ранее информацию, что в Киево-Печерской Лавре якобы молятся «за Россию», опубликовал на своей странице в Facebook (соцсеть, запрещенная в РФ как экстремистская) представитель раскольнической православной церкви Украины Михаил Омелян. В качестве доказательства он опубликовал видео, на котором люди поют «Звон плывет, плывет над Россиею, пробуждается матушка – Русь».

«В СБУ уже изучают все детали инцидента, произошедшего в одном из храмов Киево-Печерской Лавры - где пели песни, восхваляющие «русский мир"», - говорится в сообщении СБУ в Telegram-канале.

В ведомстве пригрозили, что «эта ситуация не останется без соответствующей реакции». «Те, кто… ждет пробуждения матушки-Руси, должны понимать, что это вредит безопасности и интересам Украины и наших граждан. И мы не допустим таких проявлений», - приводит слова главы СБУ Василия Малышева пресс-служба ведомства.

Структура под названием «Православная церковь Украины» (ПЦУ) была сформирована в конце 2018 года по инициативе экс-президента Украины Петра Порошенко и патриарха Константинопольского Варфоломея в противовес канонической Украинской православной церкви Московского патриархата. В январе 2019 года Константинопольский патриархат предоставил ПЦУ «томос об автокефалии». Однако ПЦУ находится в фактическом подчинении Константинопольскому патриархату, и большинство из 15 поместных православных церквей мира не признают ее канонической.