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«Кузьминки — осени поминки» наступили по народному календарю

Память двух братьев, святых бессребреников Космы и Дамиана, живших во второй половине III — начале IV века, отмечают сегодня. Об этом пишет портал calend.ru.

«Кузьминки — осени поминки», — говорили в народе и в очередной раз отмечали встречу зимы. В некоторых районах осени по традиции отводится время от второго Спаса до Кузьминок.

На Кузьму (Косму) и Демьяна (Дамиана) доигрывали последние свадьбы. Кстати, святых почитали на Руси одновременно как хранителей семейного очага и как покровителей всех ремесленников и ремесел — главным образом, кузнечного искусства и женского рукоделия. С Кузьминок женщины садились за прядение шерсти, чтобы после связать из нее зимние вещи или наткать теплых тканей.

Кузьминки были еще и молодежным праздником. Девушки собирались вместе в свободной избе, накрывали на стол (обязательным блюдом считалась каша) и приглашали холостых парней. Посиделки нередко продолжались до рассвета, а после молодые люди, расправившись с угощением, отправлялись воровать соседских кур.

С домашней птицей связан еще один обычай. В этот день справляли курьи именины. Богатые люди отправляли кур в подарок бедным родственникам. Крестьянки приносили птиц в дар боярыням, а те в ответ одаривали их лентами. Таких «челобитных кур» было принято содержать в почете — кормить овсом, ячменем и никогда не убивать. А яйца, которые они несли, считали лечебными.

В день Кузьмы и Демьяна обращали внимание на приметы погоды. Если день выдавался снежным — следовало ждать весной большого разлива рек. Лист, оставшийся на дереве до Кузьминок, предвещал мороз следующей зимой.

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