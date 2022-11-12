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Политика

ВСУ обстреляли приграничный посёлок в Курской области

Сегодня под огонь ВСУ попал приграничный посёлок Краснооктябрьский Глушковского района. Об этом сообщает в своём личном Telegram-канале губернатор Курской области Роман Старовойт.

Предварительно зафиксировано семь прилётов. Пострадавших нет, однако осколками посечено трёхэтажное жилое здание, в нём разбито около 20 окон.

После обстрела в посёлке начался пожар, от огня пострадали гаражи и хозяйственные постройки. Снарядами повреждены объекты энергоснабжения, сейчас населённый пункт обесточен.

«Все службы уже на месте, в оперативном режиме окажем необходимую помощь», — сообщил губернатор.

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