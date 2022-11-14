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Экономика

Эксперт назвал бренды алкоголя, которые не хотят уходить из России

Зарубежные бренды крепких алкогольных напитков поделились на три типа: те, кто ушли, кто выжидают и кто остались, к последним относятся известные производители виски, рома, вермута, рассказал омбудсменв сфере ресторанного рынка Москвы, вице-президент федерации рестораторов и отельеров Сергей Миронов.

«Практически весь используемый в магазинах и ресторанах импортный крепкий алкоголь представлен рядом иностранных компаний. Каждая из них имеет свой собственный портфель брендов. У одних это всего несколько штук, у других – несколько десятков. Все эти компании поделились на три типа. Компании, которые ушли. Компании, которые выжидают. И компании, которые остались работать на российском рынке», — отметил эксперт и уточнил, что такое деление условно.

«Я попытаюсь пояснить, каким образом оно получилось. К примеру, кого я называю ушедшими компаниями? Это Moët Hennessy, торгует шампанским Moët & Chandon, коньяком Hennessy и т.д. Компания Diageo, торгующая виски Johnnie Walker, ромом Captain Morgan, водкой Smirnoff и т. д. Компания William Grant&Sons, поставляющая джин Hendrick's, виски Grant's и Glendfiddich. А также компания Brown-Forman, более всего известная россиянам благодаря виски Jack Daniel's и водке Finlandia. Я делаю вывод об их уходе по причине того, что они полностью распустили свои штаты сотрудников в России и закрыли у нас свои представительства», — цитирует омбудсмена РИА Новости.

По его словам, есть компании, которые приостановили поставки, но выжидают. В их числе Rémy Cointreau, торгующий коньяком Rémy Martin, ликером Cointreau, бренди Metaxa и другие. «Поставки эти компании в Россию приостановили, но весь их здешний штат сотрудников находится на месте и получает зарплату», — заметил Миронов.

«И компании, которые остались. Это, например, Pernod Ricard, торгует виски Chivas Regal, Jameson и Ballantine's, водкой Absolut, текилой Olmeca, ромом Havana Club и т.д. Компания Bacardi, это ром Bacardi, вермуты Martini, шампанское Laurent-Perrier, водка Grey Goose и т. д. И компания Campari, торгующая ликером Campari, Aperol, вермутом Cinzano и другие. Поставки одних идут с некими логистическими перебоями, но они не остановлены», — добавил он.

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