Объем запущенных в России в 2022 году овощехранилищ может стать рекордным

14:28, 14 ноября 2022, ПАИ

Объем овощехранилищ, введенных в эксплуатацию в 2022 году, достигнет рекордных за пять лет 350 тысяч тонн единовременного хранения. Введение новых мощностей позволит предотвратить образование до 2 млн тонн пищевых отходов в год к 2025 году. Такой прогноз дали эксперты Россельхозбанка.

По прогнозам экспертов Центра макроэкономического анализа и регионального прогнозирования РСХБ, показатели этого года станут самыми высокими в России за пятилетний период. На текущий момент наибольшее количество хранилищ плодово-овощной продукции в сельском хозяйстве было введено в 2017 году (346,1 тысячи тонн). Для сравнения введенный объем мощностей хранилищ для картофеля, овощей и фруктов в сельском хозяйстве в 2018 году составлял порядка 174 тысяч тонн, в 2019 году – 147,8 тысячи тонн, в 2020 – 298,1 тысячи тонн, в 2021 – 263,8 тысячи тонн.

При этом объемы хранилищ для картофеля, овощей и фруктов для организаций торговли в 2022 году составят порядка 15 тысяч тонн единовременного хранения, наибольшее количество хранилищ для организаций торговли, согласно данным Росстата, было введено в 2020 году – 60,8 тысячи тонн.

«Сегодня в России мощность единовременного хранения картофеля, овощей и фруктов составляет порядка 8,8 млн тонн. К 2025 году суммарный объем вновь введённых мощностей хранилищ может возрасти до 9,5 млн тонн единовременного хранения, что позволит не только увеличить срок хранения отечественной продукции и реализовывать её в межсезонье, но и существенно сократить долю пищевых отходов и сельскохозяйственных потерь в период хранения и реализации продукции, а также увеличить добавленную стоимость продуктов», - отметила руководитель направления Центра макроэкономического и регионального анализа и прогнозирования Россельхозбанка Наталья Худякова.

Улучшение условий хранения продукции напрямую влияет на уменьшение объемов образования пищевых отходов. Увеличение объемов хранилищ для организаций торговли, реконструкция и модернизация устаревших хранилищ позволят снизить негативное влияние на окружающую среду за счет сокращения перепроизводства и расходов на утилизацию отходов.

В структуре списания продуктов питания торговыми сетями в пищевые отходы лидерами являются плодоовощная продукция (50-60 % от общего объема всей выбрасываемой продукции), молочные продукты (18-23 %) и картофель (10-13 %). Основную массу пищевых отходов, попадающих на полигоны в составе твердых коммунальных отходов, составляют хлебобулочные изделия, крупы, макаронные изделия, мука, бобовые (7 млн тонн, более 41 %), молочные продукты, детское питание, смеси, кефир, йогурт, сметана, творог, сыр, масло, консервы (4 млн тонн, более 23 %), доля овощей, фруктов и картофеля в составе пищевых отходов (5,2 млн тонн, более 30 %), отходы мяса и рыбы составляют порядка (1 млн тонн, 6 %).

По оценке экспертов Россельхозбанка, введение новых мощностей для хранения плодоовощной продукции в сельском хозяйстве и предприятиях торговли позволит предотвратить образование до 2 млн тонн пищевых отходов (или 300 тысяч тонн метана) в год к 2025 году, а также снизить долю сельскохозяйственных потерь на треть.