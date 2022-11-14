Выбрать профессию в сфере лесного хозяйства предлагает Себежский нацпарк

16:34, 14 ноября 2022, ПАИ

Выбрать профессию, связанную с лесным хозяйством, предлагает Себежский национальный парк. Сотрудники провели для местных школьников очередную встречу с представителями разных специальностей.

В этот раз о своей работе будущим абитуриентам рассказали выпускники лесотехнической академии в Санкт-Петербурге - представитель Росприроднадзора Виталий Буров и директор петербургской студии ландшафтного дизайна Павел Лебедев.