Выбрать профессию в сфере лесного хозяйства предлагает Себежский нацпарк
Выбрать профессию, связанную с лесным хозяйством, предлагает Себежский национальный парк. Сотрудники провели для местных школьников очередную встречу с представителями разных специальностей.
В этот раз о своей работе будущим абитуриентам рассказали выпускники лесотехнической академии в Санкт-Петербурге - представитель Росприроднадзора Виталий Буров и директор петербургской студии ландшафтного дизайна Павел Лебедев.
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