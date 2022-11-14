Указ о службе иностранцев в российской армии подписал Путин

17:11, 14 ноября 2022, ПАИ

Указ о порядке прохождения службы в ВС РФ иностранных граждан подписал президент России Владимир Путин. Соответствующий документ опубликован на интернет-портале правовой информации.

«Настоящим положением определяются порядок прохождения военной службы в мирное время... гражданами, имеющими гражданство (подданство) иностранного государства либо вид на жительство или иной документ, подтверждающий право на постоянное проживание гражданина на территории иностранного государства, и иностранными гражданами - в Вооруженных силах Российской Федерации...» - сообщается в указе, передает РИА Новости.

Напомним, ранее Владимир Путин внёс в Госдуму пакет поправок о лишении российского гражданства за дискредитацию российской армии.