Международная научная конференция завершилась в Псковском филиале Академии ФСИН

22:01, 14 ноября 2022, ПАИ

Итоги V Межвузовской конференции с международным участием «Правоохранительные органы России: проблемы формирования взаимодействия» подвели в учебной организации. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе Псковского филиала Академии ФСИН России.

Завершилась конференция, посвящённая 220-летию Минюста России и 30-летию Псковского филиала Академии ФСИН России, в её работе приняли участие более 120 человек, которые представили 196 научных работ из 28 образовательных и научно-исследовательских организаций России, в заочном формате – Республики Беларусь.

Мероприятие проходило в течение двух дней. В первый день работало пять секций, на которых обсудили вопросы дальнейшей эволюции правоохранительных органов России и проблемы взаимодействия органов и учреждений, которые осуществляют охрану правопорядка на современном этапе развития.

На другой день работу конференции продолжили магистранты, курсанты и студенты, которые выступили с докладами на секциях. По их результатам определили победителей и призёров.

Так, в секции «История развития и функционирования правоохранительных органов России и стран ближнего зарубежья» победу одержала курсант Кузбасского института ФСИН России Ядвига Витовская с выступлением «Борьба с политическим бандитизмом и память об этих событиях в Кузбассе (1920–1922 гг.)».

В секции «Основные направления деятельности правоохранительных органов России и стран ближнего зарубежья» первое место заняла курсант Псковского филиала Академии ФСИН России Юлия Болдырева с докладом «Правоохранительная деятельность органов ФСБ России».

Студентка Псковского филиала Академии ФСИН России Карина Беляева победила на заседании секции «Правоохранительные органы и их роль в жизни общества» с научной работой «Правоохранительная деятельность – один из видов государственной деятельности; её понятие, основные признаки, задачи и цели».

Отметим, что организатором конференции выступила кафедра государственно-правовых дисциплин. По итогам научного мероприятия издадут сборник с выступлениями участников конференции.