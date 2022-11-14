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Общество

За 900 тысяч рублей продают кота в Пскове

Кота за 900 050 рублей продают в Пскове. Информация о продаже появилась на популярном сайте объявлений.

Скриншот с популярного сайта объявлений

Зовут кота Мартин. Как отмечает хозяин в описание, он «дворянких кровей».

«Ловит комаров и мух. За дополнительную плату готов помурлыкать. Приходит в кроватку, когда зовут. Тёпленький. Всегда готов принять ваши поглаживания. Чистоплотный», — рассказал про кота в описании автор объявления.

Скриншот с популярного сайта объявлений

Также автор подчеркнул, что от покупателя потребуется справка о доходах за полгода, состав семьи и справка от психолога. «Не знаю, есть ли лучшая инвестиция, чем этот котик», — добавил в конце хозяин.

Скриншот с популярного сайта объявлений

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