За 900 тысяч рублей продают кота в Пскове

19:02, 14 ноября 2022, ПАИ

Кота за 900 050 рублей продают в Пскове. Информация о продаже появилась на популярном сайте объявлений.

Зовут кота Мартин. Как отмечает хозяин в описание, он «дворянких кровей».

«Ловит комаров и мух. За дополнительную плату готов помурлыкать. Приходит в кроватку, когда зовут. Тёпленький. Всегда готов принять ваши поглаживания. Чистоплотный», — рассказал про кота в описании автор объявления.

Также автор подчеркнул, что от покупателя потребуется справка о доходах за полгода, состав семьи и справка от психолога. «Не знаю, есть ли лучшая инвестиция, чем этот котик», — добавил в конце хозяин.