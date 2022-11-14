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Общество

Электронные права стали доступны в соцсети «ВКонтакте»

«Госуслуги» запустили в социальной сети «ВКонтакте» пилотную версию мини-приложения «Авто» с доступом к электронному водительскому удостоверению, сообщило Минцифры России.

«Госуслуги» запускают тестовую версию мини-приложения «Авто» в социальной сети «ВКонтакте». С его помощью можно предъявлять сотрудникам ГИБДД электронное водительское удостоверение», — сказано в официальном Telegram-канале ведомства, уточняет агентство «Прайм».

Подчёркивается, что водители должны авторизоваться в приложении через портал «Госуслуги», после чего получат доступ к сведениям об автомобиле, к правам, а также к данным СТС в виде QR-кода. Кроме того, «Авто» позволит передать права управления автомобилем другому водителю, отозвать их или просмотреть документы на автомобиль.

Отмечается, что инспектор ГИБДД имеет право потребовать водительское удостоверение и СТС на бумажном носителе.

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