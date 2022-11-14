Врач объяснил, как не допустить риск инсульта

21:52, 14 ноября 2022, ПАИ

Меры, которые нужно принять, чтобы избежать возникновения инсульта, перечислил врач Александр Мясников.

По словам специалиста, спровоцировать такое состояние могут гипертония, повышенный уровень холестерина и глюкозы, курение, наследственность, возраст, малоподвижный образ жизни и лишний вес.

Александр Мясников рекомендует в первую очередь обратить внимание на артериальное давление.

«Я сам старый гипертоник. Таблетки я выпил. Измерять давление аппаратом — прошлый век. Всё-таки сейчас есть холтеровское мониторирование, оно достаточно доступно. Когда вы носите аппарат, он измеряет вам давление ночью, днём, в различных обстоятельствах, и в итоге вы можете посмотреть средний уровень и тогда уже менять лекарства более прицельно», — сказал врач в авторской программе на «России 1», пишет РИА Новости.

Также специалист порекомендовал бросить курить, отметив, что эту вредную привычку можно рассматривать как хроническую болезнь с рецидивами. Кроме того, Александр Мясников советует сократить потребление соли и следить за уровнем сахара и холестерина в крови.

Необходимо принимать во внимание и врождённые факторы риска, например увеличенную свёртываемость крови, которая может вызвать тромбоз. Не менее важно, по мнению врача, регулярно заниматься физической активностью.

«Если у вас инсульт, значит, у вас были предвестники минимум за 10-15 лет до того. Но вы продолжали есть пельмени, наворачивали пирожные, курили, сидели на попе ровно на диване, не двигались! Вы думаете, мне охота просыпаться в шесть утра, делать берпи или лезть на ветку? Подтягиваться, бегать и так далее? Потому что мужчина должен один раз в день крепко вспотеть! Если мужчина раз в день не вспотел, то его здоровье под угрозой», — добавил эксперт.