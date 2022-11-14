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Общество

Врач объяснил, как не допустить риск инсульта

Меры, которые нужно принять, чтобы избежать возникновения инсульта, перечислил врач Александр Мясников.

По словам специалиста, спровоцировать такое состояние могут гипертония, повышенный уровень холестерина и глюкозы, курение, наследственность, возраст, малоподвижный образ жизни и лишний вес.

Александр Мясников рекомендует в первую очередь обратить внимание на артериальное давление.

«Я сам старый гипертоник. Таблетки я выпил. Измерять давление аппаратом — прошлый век. Всё-таки сейчас есть холтеровское мониторирование, оно достаточно доступно. Когда вы носите аппарат, он измеряет вам давление ночью, днём, в различных обстоятельствах, и в итоге вы можете посмотреть средний уровень и тогда уже менять лекарства более прицельно», — сказал врач в авторской программе на «России 1», пишет РИА Новости.

Также специалист порекомендовал бросить курить, отметив, что эту вредную привычку можно рассматривать как хроническую болезнь с рецидивами. Кроме того, Александр Мясников советует сократить потребление соли и следить за уровнем сахара и холестерина в крови.

Необходимо принимать во внимание и врождённые факторы риска, например увеличенную свёртываемость крови, которая может вызвать тромбоз. Не менее важно, по мнению врача, регулярно заниматься физической активностью.

«Если у вас инсульт, значит, у вас были предвестники минимум за 10-15 лет до того. Но вы продолжали есть пельмени, наворачивали пирожные, курили, сидели на попе ровно на диване, не двигались! Вы думаете, мне охота просыпаться в шесть утра, делать берпи или лезть на ветку? Подтягиваться, бегать и так далее? Потому что мужчина должен один раз в день крепко вспотеть! Если мужчина раз в день не вспотел, то его здоровье под угрозой», — добавил эксперт.

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