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Общество

«Во весь голос»: псковичей приглашают на курс дизайна голоса и уверенной речь

Стать частью бесплатного курса дизайна голоса и уверенной речи «Во весь голос» приглашает псковичей Псковский городской молодёжный центр. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-лужбе центра.

Участниками мероприятия смогут стать:

– студенты, которые хотят научиться уверенно защищать дипломные работы и выступать перед аудиторией;
– сотрудники по найму, которые хотят уверенно говорить с начальством, коллегами и клиентами;
– самозанятые, которые хотят рассказать о ценности своих услуг, общаться легко, как тет-а-тет;
– руководители и предприниматели, которые хотят научиться структурировать речь, аргументировать свои доводы;
– блогеры, которые хотят начать снимать видео с первого дубля, легко записывать сторис и делать эфиры, свободно чувствовать себя в кадре;
– любой человек, который хочет уверенно общаться.

Ведущей курса станет бизнес-тренер, сертифицированный коуч, экс-продюсер и телеведущая, автор трансформационных программ, тренингов и мастер-классов по дизайну голоса и успешной коммуникации Ирина Владимирова-Виларова из Москвы.

Старт курса на следующей неделе — 22 ноября. «Чтобы стать частью курса, необходимо снять видео от 30 секунд до 1 минуты, где необходимо представиться, рассказать о себе и сказать, для чего тебе данный курс нужен; разместить видео на личной странице в социальной сети «ВКонтакте», указав хештег #воВЕСЬголос60; отметить сообщество Молодёжного центра Пскова и Ирину Владимирову-Виларову», — уточняется в сообщении.

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