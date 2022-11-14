Великолучанин лишился денег при оплате фейковых интим-услуг
Более шести тысяч рублей перевёл житель Великих Лук мошенникам за фейковые интим-услуги. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе прокуратуры города.
В октябре мужчина на одном из интернет-сайтов об оказании интим-услуг в Великих Луках заказал девушку лёгкого поведения. При этом он отправил на банковскую карту злоумышленников 6 800 рублей в виде предоплаты и страховки.
Постановление о возбуждении уголовного дела по факту мошенничества признали законным и обосованным.
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