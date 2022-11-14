Великолучанин лишился денег при оплате фейковых интим-услуг

00:11, 15 ноября 2022, ПАИ

Более шести тысяч рублей перевёл житель Великих Лук мошенникам за фейковые интим-услуги. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе прокуратуры города.

В октябре мужчина на одном из интернет-сайтов об оказании интим-услуг в Великих Луках заказал девушку лёгкого поведения. При этом он отправил на банковскую карту злоумышленников 6 800 рублей в виде предоплаты и страховки.

Постановление о возбуждении уголовного дела по факту мошенничества признали законным и обосованным.