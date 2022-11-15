Жительница Себежа связала для мобилизованных носки с буквой Z

00:21, 15 ноября 2022, ПАИ

Носки для мобилизованных себежан связала местная жительница. Об этом сообщается в группе «Скобари Себеж» в соцсети «ВКонтакте».

«Зовут её Вера Аркадьевна. Какие классные носки она принесла для наших защитников! Кроме того что Вера Аркадьевна связала их сама, так ещё в каждую пару положила шоколадку и записку с добрыми словами в адрес наших мужчин!» — говорится в собщении.

В сообществе женщине выразили слова благодарности и пожелали крепкого здоровья и долгих лет жизни.