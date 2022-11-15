Фирма, сорвавшая поставку оборудования в псковские школы, понесет наказание

11:16, 15 ноября 2022, ПАИ

Фирма, сорвавшая поставку оборудования в сельские школы Псковской области, понесет наказание. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в прокуратуре региона.

Региональный комитет по образованию заключил контракт с коммерческой фирмой на поставку технологического оборудования стоимостью более 16 млн рублей. В рамках контракта предусматривалось обеспечение сельских школ учебными роботами-манипуляторами, образовательными конструкторами, наборами по механике, мехатронике и робототехнике. Источником финансирования контракта стали субсидии федерального бюджета, предоставленные бюджету области по национальному проекту «Образование».

Вместе с тем оборудование было поставлено с существенным нарушением сроков, то есть уже после начала учебного года, а его комплектность не соответствовала техническому заданию.

В связи с изложенным в отношении генерального директора фирмы-поставщика возбуждено дело об административном правонарушении, предусмотренном частью 7 статьи 7.32 КоАП РФ. Санкция указанной статьи предусматривает для должностных лиц наказание в виде административного штрафа в размере от 5 до 15 процентов стоимости неисполненных обязательств, предусмотренных контрактом, или дисквалификации на срок до двух лет.

Кроме того, в адрес генерального директора организации внесено представление с требованием об устранении нарушений закона.