Псковская пенсионерка отдала мошенникам 900 тысяч рублей

12:55, 15 ноября 2022, ПАИ

Почти миллиона рублей лишилась пенсионерка из Пскова после беседы с мошенниками. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе регионального УМВД.

По версии следствия, 14 ноября жительнице областного центра 1938 года рождения позвонил незнакомец и сообщил, что ее дочери грозит уголовная ответственность за совершенное ДТП. А для решения этой проблемы он предложил горожанке заплатить. Желая помочь дочери, пенсионерка передала 900 тысяч рублей курьеру, который прибыл к ней домой. После передачи денег женщина созвонилась с дочерью, чтобы узнать о случившемся. В ходе разговора она поняла, что ничего не произошло. Потерпевшая обратилась за помощью в полицию.

В настоящее время все обстоятельства произошедшего выясняются. Возбуждено уголовное дело.