Александр Котов станет гостем программы «Оглавление» на радио «Серебряный дождь»

13:19, 15 ноября 2022, ПАИ

Председатель Псковского областного Собрания депутатов Александр Котов станет гостем программы «Оглавление» на радиостанции «Серебряный дождь» в Пскове в 14:00 мск во вторник, 15 ноября.

Каковы риски нового проекта бюджета региона? Как строится работа депутатского корпуса с впервые избранными главами муниципалитетов? Какова вероятность досрочных выборов в Пустошкинском районе? Почему у участников политического процесса такой разный градус активности? Надо ли возвращать в школы НВП? Когда не время для диванных экспертов? Об этом и многом другом в радиоэфире с руководителем регионального парламента поговорят ведущие Максим Андреев и Александр Машкарин.

Программа «Оглавление» в эфире радиостанции «Серебряный дождь» - о главном и актуальном в политике региона с главными действующими лицами.

Лидеры общественного мнения - политики, общественники, руководители исполнительных органов власти и главы муниципалитетов — в доверительном разговоре о том, что действительно влияет на нашу жизнь.

Подводные камни общественно-политического процесса, причины и следствия событий и явлений в Псковской области — в программе «Оглавление» на «Серебряном дожде» каждый вторник в 14:00.