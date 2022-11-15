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Экономика

Александр Котов о бюджете-2023: Поработать придётся больше обычного

О работе над бюджетом Псковской области на 2023 год рассказал председатель регионального парламента в эфире программы «Оглавление» на радиостанции «Серебряный дождь» в Пскове.

«Ситуация нас располагает к тому, чтобы мы с осторожностью строили планы и не просто ждали налоговых поступлений, которые запланированы в бюджете на 2023 год, а делали все возможное, чтобы эти плановые цифры стали реальностью. И для этого придется поработать больше, чем обычно, учитывая ту ситуацию, в которой мы сейчас находимся», - сказал Александр Котов.

Он отметил, что губернатор очень активно работает с правительством и в отдельных случаях с президентом Россиии, в процесс максимально вовлечены исполнительные органы власти, правительство региона. «И точно такая же работа предстоит и нам, депутатам Псковского областного Собрания депутатов. Если мы совместно будем работать так же, как и прежде, у нас есть шансы на то, чтобы бюджет и бюджетные цифры увеличивались», - подчеркнул Александр Котов.

«Причем особенность этой работы будет как раз определяться особенностью нашего текущего экономического положения. Положение дел в экономике, влияние пресловутых санкций на развитие экономики – безусловно, это отражается на всех регионах Российской Федерации, на Псковской области в том числе, поэтому мы должны действовать именно исходя из вот этой текущей ситуации», - добавил спикер Собрания.

Он напомнил, что с внесением проекта закона о бюджете в Собрании начинается бюджетный процесс. «На очередной сессии в ноябре мы будем рассматривать бюджет в первом чтении. В первом чтении, напомню, рассматриваются основные параметры – это доходы и расходы бюджета, дефицит, размер дефицита и верхний предел государственного долга Псковской области. И если на данный момент оценивать эти параметры, то документ выглядит не хуже, чем первоначальный проект закона о бюджете предыдущего года», - констатировал Александр Котов.

Он уточнил, что еще будут вноситься поправки и изменения. «Очень надеюсь, что эти все поправки будут в большую сторону, по крайней мере, такие предпосылки сейчас есть», - заметил председатель областрного Собрания.

«По вопросу дефицита бюджета: он у нас будет по-прежнему в пределах допустимых параметров, которые позволяет Бюджетный кодекс. Государственный долг Псковской области, отраженный в бюджете, также будет в пределах допустимых параметров, но здесь я хочу отметить, что кардинальным образом изменилась структура этого долга: если еще пару лет назад у нас коммерческие кредиты преобладали, их было примерно 70 % в структуре и только 30 % бюджетных, то после поручений, которые дал президент два года назад, бюджетная политика в этой части изменилась и, соответственно, те регионы, у которых была большая доля коммерческих кредитов, сейчас получили возможность перекредитоваться. И сейчас у нас по окончании текущего года примерно будет 80 на 20 % (я округляю эти цифры), имеется в виду 80 % – это бюджетные кредиты и 20 % – коммерческие. И где-то эта пропорция будет сохраняться в дальнейшем: и в следующем году, и на протяжении планового периода, на который мы принимаем этот бюджет, то есть могут быть разные параметры, но 70 и 30 в процентном соотношении мы точно выдержим», - рассказал Александр Котов.

Пока еще непонятно, какой объем дотаций для Псковской области будет предусмотрен в федеральном бюджете, продолжил он. «Мы тоже от этого достаточно сильно зависим. Но сегодня уже есть предпосылки, что сохранится финансирование практически всех государственных программ в рамках национальных проектов: это и строительство школ, и ремонт наших образовательных учреждений. Продолжится программа, которая стартовала в этом году. По-прежнему мы рассчитываем, что в полном объеме мы получим денежные средства в дорожный фонд, соответственно, все проекты, которые были предусмотрены в рамках строительства, дорожного капитального ремонта, где-то реконструкции, ну и, само собой, содержания дорог, тоже будут выполнены. И после первого чтения, после того, когда будут определены федеральные параметры, я имею в виду дотации на выравнивание бюджетной обеспеченности, субсидии и субвенции, другие безвозмездные перечисления средств федерального бюджета, мы в окончательном варианте примем бюджет на следующий год во втором чтении», - пояснил Александр Котов.

В промежутке между рассмотрением законопроекта о бюджете в первом и втором чтениях будет работать согласительная комиссия. Она рассмотрит те обращения, которые поступят в процессе обсуждения документа. «Так что процесс начался, и я надеюсь, что мы все-таки увидим цифры бюджета с небольшим, но ростом по отношению к текущему, 2022 году», - заключил Александр Котов.

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