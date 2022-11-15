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Экономика

Александр Котов: Госдолг региона никогда не превышал установленных показателей

Госдолг Псковской области никогда не превышал установленных показателей, сказал председатель областного Собрания депутатов в эфире программы «Оглавление» на радиостанции «Серебряный дождь» в Пскове.

По его словам, у региона периодически возникает необходимость в кредитных ресурсах, чтобы профинансировать какие-то текущие вопросы, текущие финансовые обязательства.

Он отметил, что бюджет региона – «живой организм». «А когда страшилки рассказывают про государственный долг Псковской области, это делается намеренно, потому что никогда государственный долг Псковской области не был за пределами установленных федеральным законодательством параметров, а это значит, что ситуация постоянно контролируемая, то есть у нас есть источники для того, чтобы обслуживать этот государственный долг, во-первых, а, во-вторых, в случае необходимости его частично гасить. И государственный долг у нас не превышает объема собственных налоговых и неналоговых доходов, а это на самом деле очень устойчивый показатель для государственного долга», - пояснил Александр Котов.

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