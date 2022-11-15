Александр Котов не получал жалоб на организацию мобилизации

16:14, 15 ноября 2022, ПАИ

Председатель Псковского областного Собрания депутатов Александр Котов не получал жалоб на организацию частичной мобилизации. Об этом он сообщил в эфире программы «Оглавление» на радиостанции «Серебряный дождь» 15 ноября.

«Не было из моего округа обращений таких ко мне, и вообще таких обращений у нас не так много. Опять же, я думаю, что большинство людей понимают необходимость того, что частичную мобилизацию нужно провести. Конечно, нельзя отрицать, что при проведении частичной мобилизации допущено много ошибок. Очень хочется, чтобы были сделаны правильные выводы из этих ошибок, чтобы каждая ошибка, пусть самая маленькая, была проанализирована, чтобы впредь такого не допускать. Но из моего округа конкретно ко мне обращений не было – это говорит о том, что, видимо, на этой территории частичная мобилизация проходила с соблюдением всех необходимых правил и условий», - отметил Александр Котов.

Тем не менее такие обращения в целом по региону есть, их, по словам Александра Котова, рассматривают органы исполнительной власти, которые за это отвечают. «Губернатор возглавляет призывную комиссию. Любые жалобы, любые обращения по этому поводу обязательно рассматриваются, и по ним принимаются решения», - заверил председатель Собрания.

Александр Котов также рассказал о помощи военнослужащим со стороны депутатов: «У нас все, что касается депутатов фракции политической партии «Единая Россия», я могу сказать, что в этом участвуют все без исключения. Мы в этом участвуем как по партийной линии, так и лично своими денежными средствами, в рамках работы наших волонтерских организаций: есть региональный волонтерский центр, и есть волонтерские подразделения в наших районах. В общем, все участвуют и оказывают помощь, кто как может. Я бы сейчас не стал отдельно кого-то выделять, но есть депутаты, которые, имея возможности работы своих предприятий, оказывают помощь именно той продукцией, которую они выпускают. И мы будем продолжать оказывать эту помощь и поддержку столько, сколько потребуется. Я считаю, это одно из самых главных направлений в работе политической партии. Мне известно о том, что и депутаты других политических партий тоже участвуют в сборе и оказании помощи и членам семей военнослужащих, которые мобилизованы в рамках частичной мобилизации, и нашим военнослужащим, которые сейчас находятся в зоне специальной военной операции. Это общее дело, которое мы делаем совершенно бескорыстно, с чувством гордости за своих людей, за свою страну, и здесь я нисколько не преувеличиваю».