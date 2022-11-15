При обстреле Шебекино в Белгородской области погибли два человека

21:31, 15 ноября 2022, ПАИ

В результате обстрела со стороны ВСУ в Шебекино погибли два человека, сообщает губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков.

«Основной прилёт снарядов пришёлся на двухэтажный жилой дом. В нём повреждены кровля и отопление. В двух соседних двухэтажных домах ударной волной выбиты окна. Поясню: в 50 метрах от домов находится школа. Никаких стратегически важных объектов нет», — сообщил губернатор в своём личном Telegram-канале.

Трое пострадавших уже доставлены в больницу. У мужчины 35 лет осколочные ранения рук и ног, у женщины 80 лет проникающие ранения грудной клетки, а также осколочные ранения рук и ног, у женщины 37 лет рваные раны бедра и пальцев ног. Вся необходимая медицинская помощь оказывается.

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