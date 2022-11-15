Две ракеты упали на территории Польши

21:46, 15 ноября 2022, ПАИ

Польские СМИ утверждают, что в Люблинском воеводстве упали две ракеты, сообщает РИА Новости.

На территории Польши упали две ракеты, сообщила местная радиостанция ZET со ссылкой на неофициальные источники. СМИ утверждают, что инцидент произошёл в районе населённого пункта Пшеводув в Люблинском воеводстве на границе с Украиной.

Премьер Польши Матеуш Моравецкий созвал встречу комитета совета министров по безопасности после сообщения о падении ракет.

Также сообщается, что в результате падения ракет погибли два человека.