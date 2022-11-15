Две ракеты упали на территории Польши
Польские СМИ утверждают, что в Люблинском воеводстве упали две ракеты, сообщает РИА Новости.
На территории Польши упали две ракеты, сообщила местная радиостанция ZET со ссылкой на неофициальные источники. СМИ утверждают, что инцидент произошёл в районе населённого пункта Пшеводув в Люблинском воеводстве на границе с Украиной.
Премьер Польши Матеуш Моравецкий созвал встречу комитета совета министров по безопасности после сообщения о падении ракет.
Также сообщается, что в результате падения ракет погибли два человека.
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