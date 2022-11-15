Школьники в Курской области перешли на дистанционное обучение

22:00, 15 ноября 2022, ПАИ

Все школьники в Суджанском и Глушковском районах Курской области, граничащих с Украиной, перешли на дистанционное обучение. Более 4,5 тыс. учеников будет заниматься в удалённом формате до 18 ноября, сообщается в Telegram-канале правительства региона.

Губернатор региона Роман Старовойт уточнил, что по решению антитеррористической комиссии Суджанского района после осенних каникул на дистанционном обучении остаются шесть школ в пятикилометровой зоне от границы с Украиной и Суджанский сельскохозяйственный техникум.

«Это необходимо для обеспечения безопасности школьников и педагогов. На дистант планируют перевести 2 564 ребёнка», — говорится в опубликованном в Telegram-канале сообщении администрации.