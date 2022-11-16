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Происшествия

Упавшая на территории Польши ракета была выпущена с территории Украины

Упавшая на территории Польши ракета была выпущена с территории Украины, чтобы сбить российскую ракету. Место запуска ракеты назвало Associated Press (AP) со ссылкой на американских чиновников.

«Первоначальные данные указывают на то, что ракета, попавшая на территорию Польши, была выпущена украинскими силами по приближающейся российской ракете», — уточняет агентство. Отмечается, что трое собеседников AP высказались по этому вопросу на условиях анонимности.

15 ноября радиостанция ZET сообщила о взрыве у деревни Пшеводув близ границы с Украиной в результате, предположительно, падения двух ракет в зерносушилку. Погибли два человека. Польские власти созвали экстренное заседание Совета национальной безопасности и обороны и повысили уровень боеготовности некоторых воинских частей.

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