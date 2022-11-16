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Общество

В России появится система ресоциализации осужденных

В России будет создана информационная система с данными о видах и сроках индивидуальной программы пробации (ресоциализации) для осужденных. Об этом сообщил замминистра юстиции РФ Всеволод Вуколов.

«Будет сформирована информационная система с данными о видах и сроках индивидуальной программы пробации для каждого участника. Мы будем знать, кому и в каком объеме требуется поддержка, социальная помощь и так далее. При этом планируется наладить взаимодействие с иными информационными системами, в том числе единой цифровой платформой в сфере занятости и трудовых отношений «Работа в России», - сказал Вуколов.

Он отметил, что Минюсту и ФСИН предстоит обучить и подготовить специалистов с новыми компетенциями, которые будут работать в системе пробации и помогут осужденным «наладить законопослушную жизнь, вернуть социальные навыки и получить работу».

Правительство России 10 ноября внесло в Госдуму подготовленный Минюстом законопроект, который предполагает создание института пробации. Законом определены три вида пробации: исполнительная, пенитенциарная и постпенитенциарная. Первый вид будет использоваться уголовно-исполнительными инспекциями, когда наказание не связано с изоляцией осужденных от общества. Пенитенциарная пробация предусматривается в колониях и исправительных центрах для подготовки заключенного к освобождению.
Постпенитенциарная пробация – мероприятия для социальной адаптации и реабилитации освободившихся граждан, оказавшихся в трудной жизненной ситуации.

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