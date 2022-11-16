В Опочецком районе Nissan врезался в опору ЛЭП, погиб человек

10:08, 16 ноября 2022, ПАИ

Один человек погиб и один пострадал в ДТП в опочецкой деревне Барабаны. Водитель автомобиля Nissan не справился с управлением и наехал на опору ЛЭП, после чего автомобиль опрокинулся.

В результате дорожной аварии погиб пассажир. Водителю оказывается медицинская помощь, решается вопрос о госпитализации.

На месте происшествия работают бригада скорой помощи, пожарные подразделения, сотрудники ДПС, следственно-оперативная группа. Обстоятельства ДТП выясняются.