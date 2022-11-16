Псковичам объяснили, зачем новым дизайнерским люкам «красная кнопка»

15:56, 16 ноября 2022, ПАИ

На вопрос горожан о том, для чего на новых дизайнерских люках в Пскове установили «красные кнопки», ответил начальник управления городского хозяйства администрации города Александр Грацкий. Об этом пишет газета «Комсомольская правда в Пскове».

«Это является заглушкой от грязи и влаги. По проекту, люк не снимается просто так, только ключом. Поэтому она прикрывает замочную скважину», – пояснил Александр Грацкий.

Напомним, что в разработке проекта приняли участие псковский дизайнер Михаил Гнедин и Псковский музей-заповедник. Также, по словам главы города Бориса Елкина, в скором времени можно будет приобрести миниатюры люков со снетками, псковской деньгой и надписью «А псковские люки самые красивые».