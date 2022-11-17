«Титан-Полимер» надеется найти достойные кадры с помощью конкурса «Лидер года»

17:16, 17 ноября 2022, ПАИ

Ситуация на рынке труда сложная, сохраняется высокая потребность в кадрах. Поэтому определенные надежды завод «Титан-Полимер» возлагает на региональный кадровый конкурс «Лидер года». С его помощью предприятие рассчитывает найти достойных кандидатов на трудоустройство и закрыть некоторые вакансии. Об этом сообщила начальник отдела по управлению персоналом ООО «Титан-Полимер» Наталья Лыкова на круглом столе в медиацентре ПАИ.

На предприятии сохраняется высокая потребность в квалифицированных кадрах рабочих специальностей, нужны специалисты различной направленности в сфере IT: техники-программисты, инженеры-программисты, системный администратор, инженеры КИПиА. «В регионе ощущается недостаток кандидатов данных направлений», - рассказала Наталья Лыкова.



«Мы ведем поиск кандидатов, в том числе, в других регионах России. Периодически пересматриваем условия труда и мотивацию персонала. В качестве мер поддержки мы используем изменение системы оплаты труда по отдельным специальностям, возможность повышения квалификации и перспективы карьерного роста. Готовы рассматривать как кандидатов в возрасте с большим стажем, так и молодых специалистов без опыта работы», - отметила Наталья Лыкова.



Внедряется система обучения, связанная с необходимостью обслуживания нового высокотехнологичного оборудования и автоматизированных линий. В том числе она включает систему наставничества для адаптации и включения в технологический процесс новых работников, формирование кадрового резерва.



Приоритетные HR-задачи для завода «Титан-Полимер» сейчас - комплектация персонала, создание системы поощрения сотрудников, которая включает расширенный социальный пакет для повышения вовлеченности и удовлетворенности персонала.



Добавим, по состоянию на ноябрь, на заводе «Титан-Полимер» работает 265 сотрудников. Открыто больше 90 вакантных рабочих мест.