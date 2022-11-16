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Политика

В Печорах обсудили вопрос о ремонте Киршинского ДК

Совещание о комплексном развитии сельских территорий прошло в Печорском районе, сообщает газета «Печорская правда».

16 ноября в кабинете главы Печорского района Сергея Тарасика обсуждали ремонт Киршинского ДК. Свои точки зрения на текущую ситуацию с объектом предполагаемого ремонта высказали заместители главы администрации муниципалитета Сергей Макаров, Галина Кузьма и Алла Монтаровская.

«Для того чтобы войти в программу развития сельских территорий, необходимо объект перевести из статуса обычного клуба в многофункциональный центр. Но есть проблема. Для начала его необходимо принять в собственность Печорского района, а не волости», — объяснил Сергей Макаров.

Был затронут вопрос временной консервации здания Дома культуры в Киршино. Для этого нужны средства. По предварительной смете, ремонт кровли обойдётся более чем в 4,6 млн рублей — именно эту цифру озвучила начальник отдела приграничного сотрудничества Юлия Летова. «Источник финансирования для ремонта крыши нужно сначала найти», — отметила Галина Кузьма.

Алла Монтаровская поведала, что начиная с 2019 года ведётся работа по включению Киршинского ДК в программу нацпроекта «Культура». «Но ситуация осложняется вопросом принадлежности объекта и расположением в нём разных учреждений: волости, библиотеки и спортивного зала, фойе и актового зала», — добавила Алла Монтаровская.

Лейтмотивом совещания стали два направления — принятие объекта в собственность муниципалитета и поиск средств. «Над этим и будем работать», — сказал, подытожив обсуждение, глава Печорского района Сергей Тарасик.

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